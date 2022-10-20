Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Пассажиропоток на пригородных поездах Ленинградской области за девять месяцев 2022 года вырос на 13% и достиг 68,8 млн человек, сообщили 20 октября в пресс-службе областной администрации.

Люди в электричке Дарья Драй (с) ИА REGNUM

По данным «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», среднесуточное количество отправленных пассажиров с начала года составило 237 тыс. человек — на 13% больше, чем в 2021 году, а максимальное отправление пассажиров в июле в сутки достигало 358 тыс. человек.

«Наиболее популярным направлением среди пассажиров в этом году стало Рощино-Выборг, здесь зафиксировано на 18% больше пассажиров», — рассказали в пресс-службе, добавив, что наибольший прирост пассажиропотока в Ленинградской области в 2022 году, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован на направлениях в Сиверскую, Лугу и на Будогощь (везде на 14%), а также на участке от Девяткино до Кузнечного моста (более 10%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Октябрьской железной дороге (ОЖД) с января по сентябрь 2022 года перевезли на 10,6% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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