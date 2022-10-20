Херсон, 20 октября 2022, 16:27 — REGNUM Пять ракетных атак на Каховскую ГЭС в Херсонской области зафиксировано 20 октября, об этом сообщили власти.
В эфире телеканала «Соловьёв Live» глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев уточнил, что в случае, если дамба Каховской ГЭС будет разрушена, исчезнет возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Как сообщало ИА REGNUM, утром администрация Новой Каховки сообщили о новых разрушениях на Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ. Напомним, с 20 октября на территории Херсонской области действует военное положение.