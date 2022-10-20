Киев, 20 октября 2022, 16:22 — REGNUM Киев ввёл санкции в отношении крупнейшего в Грузии бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Соответствующий указ Владимира Зеленского был обнародован 19 октября.
Он поручил киевскому МИД проинформировать «компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».
В санкционный список также попали жена бизнесмена Кетеван Хараидзе, его брат Александр Иванишвили, а также двоюродный брат Уча Мамацашвили с сыном Тате Мамацашвили. Кроме того, санкции ввели против российского бизнесмена грузинского происхождения Давида Якобашвили.
Напомним, Иванишвили «олигархом» называют в грузинской оппозиции, несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, об уходе из политики. В то же время отношения между Киевом и Тбилиси стали обострятся, после того, как власти Грузии отказались открывать «второй фронт» России.