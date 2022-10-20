Киев, 20 октября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Киев ввёл санкции в отношении семьи и окружения крупнейшего в Грузии бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Соответствующий указ Владимира Зеленского был обнародован 19 октября.

Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили.

Он поручил киевскому МИД проинформировать «компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

В санкционный список попали жена бизнесмена Кетеван Хараидзе, его брат Александр Иванишвили, а также двоюродный брат Уча Мамацашвили с сыном Тате Мамацашвили. Кроме того, санкции ввели против российского бизнесмена грузинского происхождения Давида Якобашвили.

Напомним, Иванишвили «олигархом» называют в грузинской оппозиции, несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, об уходе из политики. В то же время отношения между Киевом и Тбилиси стали обострятся, после того, как власти Грузии отказались открывать «второй фронт» России.