Москва, , 16:21 — REGNUM России все равно, кто возглавит кабинет министров Великобритании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«России без разницы, кто будет премьером Великобритании! Каждый из них будет выполнять прежнюю установку по сдерживанию России и стремлению превратить нас в западную колонию», — отметил Миронов.

Это схожая установка для большинства европейских политиков, которые давно превратились просто в наместников США в Европе, указал парламентарий.

«Мы в любом случае выполним все те задачи, которые стоят перед Россией, вне зависимости от того, кто переедет жить на Даунинг-стрит», — подчеркнул Миронов.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке и признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

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