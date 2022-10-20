Москва, 20 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Шефские связи с двумя полками, находящимися в Костромской области, сложились давно, что помогло работе региона в рамках нужд спецоперации. Об этом журналистам заявил журналистам губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Опыт Костромской области сложился не в этом году. Со Второй Чеченской кампании область осуществляет программу с двумя расквартированными полками. Поэтому шефские связи и самые добрые отношения были сформированы за много лет. Специфика полков — в том, что они более чем на 80% укомплектованы уроженцами региона. Полки с первого дня СВО участвуют в боевой работе. В марте мы начали взаимодействовать и решать проблемы, которые были у полков», — сказал Ситников.

По его словам, было осуществлено более 20 поставок: «Это 150 тонн материально-технических средств. Все военнослужащие два раза были обеспечены летней и демисезонной формами одежды. Шефские связи, которые сложились, позволили работать конкретно и адресно».