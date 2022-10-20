Москва, , 16:20 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 14 октября составил $544,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 7 октября международные резервы страны составляли $548,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $4,3 млрд, или на 0,8%.

В комментарии регулятора уточняется, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки».

Напомним, международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.