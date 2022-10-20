Москва, 20 октября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Новому премьер-министру, который придет на смену Лиз Трасс, придется справляться с экономическим и энергетическим кризисом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Нового главу правительства выберут в ближайшем будущем. Ему придется справляться с энергетическим и экономическим кризисом, отвечать перед своим народом за последствия русофобии современного политического класса Великобритании», — заявил Миронов.

Миронов также поздравил Великобританию с тем, что Трасс на посту продержалась 44 дня.

«За время самого короткого в истории Великобритании премьерства она успела обвалить экономику страны и стать героем многочисленных мемов», — отметил парламентарий.