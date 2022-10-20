Калуга, , 16:28 — REGNUM Более 2 млн 713 тыс. рублей по состоянию на 20 октября собрали активисты калужского общественного центра поддержки военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей, созданного на базе волонтёрского штаба #МыВместе. На специальный народный счёт ежедневно поступают пожертвования от жителей региона. Пожертвования направляются на оказание необходимой помощи мобилизованным. Калужане также приносят в общественный центр добровольческого движения теплые вещи и предметы первой необходимости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Калужане приносят в общественный центр добровольческого движения теплые вещи и предметы первой необходимости Калужский областной молодежный центр

Работа штаба #МЫВМЕСТЕ направлена на адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, оказание им психологических и юридических консультаций, сбор гуманитарной помощи, помощь в решении вопросов социальной адаптации и получения государственной поддержки. Действует телефон «горячей линии»: 8(4842) 200-165, обратиться на который могут как нуждающиеся, так и граждане, желающие оказать посильную помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о деятельности калужского общественного центра поддержки военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. В центре, которые открылся в конце сентября, трудятся порядка 50 волонтёров, большинство из них имеют опыт работы в условиях пандемии. Сегодня задача центра — объединить усилия всех, кто хочет помочь защитникам Родины, членам их семей.

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