Москва, , 16:16 — REGNUM Один из приоритетов работы властей Якутии с семьями мобилизованных граждан — это диалог. Об этом журналистам заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

«Вопрос этот крайне больной, мы никогда такими вопросами, как государство, не занимались. Конечно, нужен диалог. Чтобы быть эффективным в оказании поддержки военнослужащим, нужно слушать их, а не читать блоги и смотреть на митинги. Я счёл необходимым пригласить жён и детей военнослужащих, чтобы выслушать их. Во время встречи выявился ряд вопросов», — сказал Николаев.

По его словам, частичная мобилизация показала, что сегодня требуется переформатирование военкоматов и порядка проведения воинского учёта.

Николаев также рассказал о потребности в психологическом сопровождении семей: «Этим людям обязательно должно оказываться психологическое сопровождение».