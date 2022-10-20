Москва, 20 октября 2022, 16:16 — REGNUM Один из приоритетов работы властей Якутии с семьями мобилизованных граждан — это диалог. Об этом журналистам заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
«Вопрос этот крайне больной, мы никогда такими вопросами, как государство, не занимались. Конечно, нужен диалог. Чтобы быть эффективным в оказании поддержки военнослужащим, нужно слушать их, а не читать блоги и смотреть на митинги. Я счёл необходимым пригласить жён и детей военнослужащих, чтобы выслушать их. Во время встречи выявился ряд вопросов», — сказал Николаев.
По его словам, частичная мобилизация показала, что сегодня требуется переформатирование военкоматов и порядка проведения воинского учёта.
Николаев также рассказал о потребности в психологическом сопровождении семей: «Этим людям обязательно должно оказываться психологическое сопровождение».