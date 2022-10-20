Новосибирск, , 16:17 — REGNUM В Новосибирской области информация о личинках в макаронах для школьников стала основанием для проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Макароны Александр Погожев © ИА REGNUM

«Организована проверка соблюдения законодательства в сфере организации питания учащихся гимназии №1 имени Героя Советского Союза В. Н. Тимонова Карасукского района, — уточнили в ведомстве. — По предварительной информации предоставление некачественной услуги по школьному питанию может быть следствием грубого нарушения порядка хранения продуктов и санитарных норм в пищеблоке образовательного учреждения».

Отмечается, что меры будут приняты по результатам проверки при наличии оснований.

Ранее ученики гимназии №1 имени Героя Советского союза В. Н. Тимонова Карасукского района во время обеда нашли личинок в макаронах. Они сфотографировали находку.