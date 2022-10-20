Москва, , 16:15 — REGNUM Охота американских спецслужб за гражданами России будет только расширяться, Москва ответит на подобные враждебные действия. Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, Россия рассматривает задержания российских граждан в Италии и Германии по запросу минюста США как продолжение развёрнутой Вашингтоном кампании по захвату граждан РФ для их последующего гарантированного осуждения американской карательной юстицией.

Захарова отметила, что что речь идет о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях. Причём обвинения предъявляются в экстерриториальном порядке в связи с нарушениями санкционного законодательства США, которые якобы имели место.

«Понятно, что охота за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб будет только расширяться. Подобные враждебные действия, разумеется, без ответа не останутся», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что МИД РФ призывает всех, кто имеет основание подозревать наличие к себе «интереса» со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок.

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