Москва, 20 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В России в 2023 году финансирование государственной программы развития сельского хозяйства может быть увеличено до 374,8 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявила замминстра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

ИA REGNUM Сельское хозяйство

В настоящее время проект федерального бюджета на 2023 год на программу предусмотрено 344,8 млрд рублей.

«Таким образом, общий объем финансирования при наличии дописточников будет составлять 374,8 млрд рублей», — сказала замминистра.

По ее словам, источниками будут служить доходы от пошлин по зерновым.