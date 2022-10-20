Тбилиси, 20 октября 2022, 16:09 — REGNUM Студенты Тбилисского государственного университета (ТГУ) 20 октября вышли на акцию протеста, заявив, что не согласны с назначением новым ректором Джабу Самушия. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Здание Тбилисского государственного университета
Здание Тбилисского государственного университета
Marco Fieber

По данным журналистов, студенты считают нелегитимными выборы руководителя вуза, которые должны пройти в Академическом совете. Они указывают на то, что Самушия является единственным кандидатом, кроме того, его начали поздравлять в соцсетях с назначением за две недели до выборов.

«Этот процесс нелегитимен. Они не могут смотреть в глаза студентам и по-тихому назначают ректора по указке властей», — сказала журналистам одна из участниц протестной акции Саба Керкадзе.

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