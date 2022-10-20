Тбилиси, 20 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Студенты Тбилисского государственного университета (ТГУ) 20 октября вышли на акцию протеста, заявив, что не согласны с назначением новым ректором Джабу Самушия. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Marco Fieber Здание Тбилисского государственного университета

По данным журналистов, студенты считают нелегитимными выборы руководителя вуза, которые должны пройти в Академическом совете. Они указывают на то, что Самушия является единственным кандидатом, кроме того, его начали поздравлять в соцсетях с назначением за две недели до выборов.

«Этот процесс нелегитимен. Они не могут смотреть в глаза студентам и по-тихому назначают ректора по указке властей», — сказала журналистам одна из участниц протестной акции Саба Керкадзе.