Лондон, 20 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. «Пиратская копия Маргарет Тэтчер официально подала в отставку», — так 20 октября прокомментировал решение Элизабет Трасс военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad).

Policy Exchange Лиз Трасс

Как сообщалось ранее, в своем заявлении Трасс отметила, что, «учитывая ситуацию», не может справиться с обязанностями премьер-министра. Она намерена исполнять обязанности главы правительства до избрания преемника.

«Это уже второй британский кабинет, который падает после начала СВО. На самом деле даже немного жаль — Трасс была уникальным образчиком вопиющей некомпетентности», — отметил Рожин.