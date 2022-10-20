Шебекинский район, Белгородская область, 20 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Массированному обстрелу со стороны ВСУ подверглось 20 октября село Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Детский сад после обстрела села Муром

Сильные разрушения зафиксированы в Доме культуры, детском саду, школе, в офисе семейного врача, магазине и частных домовладениях. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

«Подомовой обход территории продолжается. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», — написал губернатор.

На месте находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы.