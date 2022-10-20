Париж, 20 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, 20 октября, что полон решимости сохранить франко-германскую «дружбу и союз» в то время, когда отношения между двумя странами переживают сложный период, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Я хочу сохранить европейское единство, а также дружбу и союз между Германией и Францией», — заявил глава французского государства вскоре после своего прибытия в Брюссель на саммит 27 стран, посвященный резкому росту цен на энергоносители.

«У нас впереди много работы», — признал Эммануэль Макрон.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр признал, что нынешние отношения между Францией и Германией были непростыми, и призвал к «стратегическому пересмотру», чтобы обнулить счетчики в некоторых моментах.

Как сообщало ИА REGNUM, для Германии европейская оборона все больше и больше опирается на американскую и израильскую промышленность в союзе с 14 странами НАТО без Франции.

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