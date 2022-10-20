Пензенская область, 20 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Необходимость проведения разъяснительной работы с родителями новобранцев, молодежью и населением в период планового осенне-зимнего призыва на военную службу обсуждалась во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в правительстве Пензенской области 20 октября.

Министерство обороны Российской Федерации Призывники

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков пояснил, что в данный момент работа призывных комиссий муниципалитетов еще не началась. Действуют только медицинские комиссии. Новобранцы срочной службы во время призывы будут направляться в военные подразделения, базирующиеся вне зоны специальной военной операции.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко считает необходимым активно противодействовать появлению ложной информации, целью которой является посеять панику в обществе, вызвать у людей неприятие и страх.

«Требуется пресекать фейки и вбросы в информационном поле. Наша задача — сохранять спокойную обстановку в обществе, работать в плановом режиме», — резюмировал глава региона.

Напомним, в ходе весеннего призыва 2022 года из Пензенской области призвали около 1200 человек.

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