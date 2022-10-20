Лондон, , 16:07 — REGNUM Министр финансов Великобритании Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Об этом сообщает 20 октября телеканал Sky News.

Джереми Хант Www.jeremyhunt.org

«Канцлер (казначейства) Джереми Хант не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера (страны)», — говорится в сообщении.

В июле Хант заявлял о намерении баллотироваться на премьерский пост и называл себя единственным крупным кандидатом, не работавшим в правительстве Бориса Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, Трасс, пробывшая на посту главы правительства 44 дня, объявила об отставке. По сообщениям телеканала, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали её принять такое решение.

Правительство страны во главе с Трасс раскритиковали за новый план поддержки экономики. Он предполагал, в частности, масштабное снижение налогов, что привело к падению спроса на долговые бумаги и курса британской валюты.

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