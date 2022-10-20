Москва, 20 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Республика Саха поддерживала Донбасс ещё до начала специальной военной операции. Об этом журналистам заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Якупова Инна Айсен Николаев

«Мы как республика ещё до начала СВО поддерживали Донбасс. После начала СВО оказываем помощь и участникам боевых действий, и добровольцам, и контрактникам, и Донбассу», — сказал Николаев.

По его словам, в нынешних условиях необходимо сосредоточиться на оперативности: «Указ о мерах поддержки семей военнослужащих был принят 25 сентября — было семь мер поддержки, теперь их 11. Много мер — от единовременной выплаты в 200 тысяч до детсадов и горячего питания. Мы выплачиваем также стипендии учащимся семей военнослужащих – там также семьи и добровольцев, и контрактников».