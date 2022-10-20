Челябинск, , 16:05 — REGNUM В Челябинской области обнаружено ещё 97 преступлений в сфере миграции и 774 административных правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Всего было возбуждено 64 уголовных дела. Пятеро граждан привлечены к ответственности за незаконный въезд в Россию. Также установлено девять южноуральцев, организовавших незаконное пребывание на граждан ближнего зарубежья в России путём заключения фиктивных трудовых договоров.

Также было пресечено 774 административных правонарушения. На нарушителей наложено штрафов общей суммой более 1,4 млн рублей.