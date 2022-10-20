Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отказался признавать незаконной повестку военкомата петербуржцу для уточнения данных, поскольку она не является повесткой на мобилизацию, сообщили 20 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Во Фрунзенский районный суд с административным иском к военному комиссариату Фрунзенского района и военкомату Санкт-Петербурга обратился 27-летний Роман Симонов. По его словам, 6 октября он посетил отдел по вопросам миграции Управления по Фрунзенскому району ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где ему вручили повестку в военкомат на следующий день для «уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации».

Суду мужчина пояснил, что он не согласен с решением об обязании прибыть по повестке и просил суд признать его незаконным. По мнению Симонова, так как он 1995 года рождения, то не может считаться находящимся в запасе, а потому любые требования по вопросам мобилизации в отношении него незаконны.

«Суд Симонову отказал, так как решения о мобилизации в отношении него нет», — объяснили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд Петербурга впервые частично удовлетворил иск мобилизованного, поскольку он служащий банка и имел бронь. Его дело отравили на пересмотр в комиссию по мобилизации.

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