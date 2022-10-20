Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Попавшийся на допинге американский велогонщик Лэнс Армстронг должен быть прощён. Об этом 20 октября заявил Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.

Допинг в США Иван Щилов (с) ИА REGNUM

«Многие гонщики в то время были жертвами системы. И это правда, что со временем они смогли вернуться, хотя и в другом качестве. И мы тоже должны простить Лэнса Армстронга после его признания», — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports.

Он не уточнил, жертвами какой системы стали велогонщики, и имеется ли в виду существование национальной системы допинга в США.

Напомним, в 2012 году Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга. Его лишили всех наград, завоёванных с 1998 года, в том числе семи титулов на «Тур де Франс».

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