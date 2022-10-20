Донецк, 20 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Аграрии Донецкой Народной Республики озимыми культурами засеяли более половины площадей. Об этом сообщают местные СМИ.

Министерство сельского хозяйства Калужской области Сев озимых культур

По информации, актуальной на 20 октября, озимыми культурами засеяно около 120 тыс. гектаров, что составляет 63% от общего плана.

Труженики села Володарского района выполнили план почти на 96%. В прифронтовых Головке и Ясиноватой план посевной перевыполнен.