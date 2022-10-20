Киров, 20 октября 2022, 16:03 — REGNUM Указ президента РФ Владимира Путина по своей сути легитимизировал уже выстроенную в Кировской области систему. Об этом журналистам заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Продажа книг на улице Кирова
Продажа книг на улице Кирова

«Большое спасибо президенту за то, что легитимизировал нашу предыдущую деятельность. Сейчас я создал штаб, который постоянно действует, и в который вошли все ведомства областного правительства и региональные органы федерального управления, все силовики», — сказал Соколов.

По его словам, правоохранительные органы региона взяли под дополнительную охрану объекты жизнедеятельности, объекты теплоснабжения и энергоснабжения, места с детьми: «Мы не вводим ограничений по перемещению, прибыванию и убыванию из региона, но мы держим ситуацию на контроле, и мы будем оперативно доводить информацию до граждан».