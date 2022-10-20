Киров, 20 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Указ президента РФВладимира Путина по своей сути легитимизировал уже выстроенную в Кировской области систему. Об этом журналистам заявил губернатор Кировской областиАлександр Соколов.

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«Большое спасибо президенту за то, что легитимизировал нашу предыдущую деятельность. Сейчас я создал штаб, который постоянно действует, и в который вошли все ведомства областного правительства и региональные органы федерального управления, все силовики», — сказал Соколов.

По его словам, правоохранительные органы региона взяли под дополнительную охрану объекты жизнедеятельности, объекты теплоснабжения и энергоснабжения, места с детьми: «Мы не вводим ограничений по перемещению, прибыванию и убыванию из региона, но мы держим ситуацию на контроле, и мы будем оперативно доводить информацию до граждан».