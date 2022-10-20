Москва, , 16:07 — REGNUM Число предприятий в Москве выросло на 20% после того, как с рынка ушли «определенные бренды». Об как сообщается на сайте столичной мэрии, заявил мэр Сергей Собянин.

Производство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Количество предприятий не уменьшилось после того, как ушли определенные бренды, а стало на 20% больше. И это, конечно, в последующем даст хороший эффект. С 2019 года мы выросли в сопоставимых ценах на 36%», — отметил Собянин.

По его мнению, подобного результата удалось достигнуть благодаря методам поддержки экономики столицы и выросшего спроса на импортозамещение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский завод «Москвич» возобновит работу в декабре 2022 года. Уточняется, что на первом этапе «будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей».

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