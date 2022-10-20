Москва, 20 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Число предприятий в Москве выросло на 20% после того, как с рынка ушли «определенные бренды». Об как сообщается на сайте столичной мэрии, заявил мэр Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

«Количество предприятий не уменьшилось после того, как ушли определенные бренды, а стало на 20% больше. И это, конечно, в последующем даст хороший эффект. С 2019 года мы выросли в сопоставимых ценах на 36%», — отметил Собянин.

По его мнению, подобного результата удалось достигнуть благодаря методам поддержки экономики столицы и выросшего спроса на импортозамещение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский завод «Москвич» возобновит работу в декабре 2022 года. Уточняется, что на первом этапе «будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей».