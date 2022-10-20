Москва, 20 октября 2022, 16:02 — REGNUM В Совфеде назвали закономерной отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
«Отставка Трасс — закономерный итог карьеры одномерного политика, чрезмерно стремящегося к жесткости и заражённого воинственной русофобией», — отметил сенатор Григорий Карасин в телеграм-канале.
«Как принято говорить — много амбиции, но мало амуниции!» — добавил парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.
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