Москва, , 16:02 — REGNUM В Совфеде назвали закономерной отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Григорий Карасин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отставка Трасс — закономерный итог карьеры одномерного политика, чрезмерно стремящегося к жесткости и заражённого воинственной русофобией», — отметил сенатор Григорий Карасин в телеграм-канале.

«Как принято говорить — много амбиции, но мало амуниции!» — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

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