Москва, 20 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Совфеде назвали закономерной отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Григорий Карасин

«Отставка Трасс — закономерный итог карьеры одномерного политика, чрезмерно стремящегося к жесткости и заражённого воинственной русофобией», — отметил сенатор Григорий Карасин в телеграм-канале.

«Как принято говорить — много амбиции, но мало амуниции!» — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.