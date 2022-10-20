Тбилиси, 20 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Киевские власти не гнушается сотрудничать с преступниками. Об этом 20 октября завила журналистам вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.

Parliament.ge Теа Цулукиани

Она прокомментировала встречу киевского руководства с представителями Совета Европы, где в том числе в качестве советника генпрокурора киевского режима был экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили.

«Зураб Адеишвили является обвиняемым и осужденным по нескольким делам. На этом фоне государственные структуры [в б. УССР] высокого уровня не стесняются с ним сотрудничать», — сказала Цулукиани.

Вице-премьер напомнила, как в Грузию попал также заочно осужденный бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. На территории б. УССР его посадили в контейнер, чтобы доставить на родину инкогнито.