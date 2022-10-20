Оренбург, , 16:01 — REGNUM Оренбургское УФАС РФ отменило результаты аукциона, начальная цена которого составляла свыше 449 млн рублей. Об этом 20 октября сообщили в антимонопольном ведомстве.

Дорожное движение ИА REGNUM

Закупка проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В УФАС заявили, что Главное управление дорожного хозяйства по Оренбургской области (ГУДХО) нарушило Закон о контрактной системе.

ГУДХО выступило заказчиком работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях. Жалоба поступила от участника конкурса на положения технического задания. Заказчик сформировал характеристики объекта закупки ненадлежащим образом, что помешало потенциальным участникам аукциона правильно составить заявку.

«Кроме того, в нарушение требований Закона о контрактной системе, Заказчиком недопустимо сформированы требования к участникам электронного аукциона о предоставлении дополнительных документов, что повлекло отклонение заявки одного из участников», — сказали в антимонопольной службе.

В адрес ГУДХО выдано предписание об отмене результатов проведенного аукциона и внесении изменений в закупочную документацию.

В настоящий момент в Оренбургском УФАС России рассматривается ещё две жалобы на действия Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области при проведении данного электронного аукциона.