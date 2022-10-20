Кабул, , 16:00 — REGNUM Новый глава Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) встретилась с активистами движения за права женщин. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские женщины DFID — UK Department for International Development

UNAMA сообщила в своем твите, что в ходе встречи Розы Отунбаевой, нового главы UNAMA, с активистами движения за права женщин, обсуждались ограничения, введённые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении доступа женщин к образованию и работе.

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Следует отметить, что новый глава UNAMA уже встречалась с руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).