Уфа, 20 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Трансмодальные логистические хабы намерены создать для развития экспорта в Башкирии. Об этом 20 октября заявил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров на сессии «Сделано в регионах — Сделано в России. Синергия мер поддержки», которая проходила в рамках международного экспортного форума «Сделано в России — 2022», сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Pravitelstvorb.ru Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров

Назаров отметил, что важным фактором развития экономики Башкирии является содействие в модернизации инфраструктуры.

«Здесь, прежде всего, имею ввиду трансмодальные логистические хабы. Эту тему мы отрабатываем с нашими казахстанскими партнерами, планируем привлечь Евразийский банк развития. Сейчас формируем финансовую модель первого инвестиционного проекта в сфере агрологистики в рамках Евразийской товаропроводящей сети», — сказал Назаров.

Он также отметил, что очень важна для экспорта и транспортная инфраструктура. В связи с этим руководство республики работает над проектами строительства железнодорожных веток «Сибай-Подольск-Новорудное» и «Уфа-Агидель».

"Первая — позволит сократить «экспортное» плечо до Казахстана на 250 км. Вторая — ориентирована на развитие грузового порта в городе Агидели с последующим созданием особой экономической зоны портового типа. Этот проект открывает выход к пяти морям: Каспийскому, Черному, Белому, Балтийскому и Азовском. Возможные объемы перевозки экспортных грузов оцениваются в 4,3 млн тонн ежегодно при меньших логистических затратах», — сообщил премьер-министр правительства Башкирии.