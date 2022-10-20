Москва, 20 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Власти Кировской области отправили на фронт специальной военной операции более 30 тонн груза. Об этом журналистам заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Мы отправили уже более 30 тонн груза. Сейчас уехал груз для нашего именного батальона «Вятка», — сказал Соколов.

По его словам, помощь осуществляется, и власти будут осуществлять её постоянно.