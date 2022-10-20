София, 20 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы Болгарии изъяли в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе крупную партию контрабандной валюты. Об этом 30 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

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Согласно официально информации, контрабандный груз был спрятан в потайном отсеке авторефрижератора, следовавшего из Норвегии в Турцию. Общая сумма изъятых денег составила 187 тыс. левов ($95 тыс.).

Водитель грузовика — гражданин Турции, задержан. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной акции по укреплению границ страны. Успешная борьба с контрабандой является основным условием для интеграции Софии в структуры зоны Шенгенского соглашения.