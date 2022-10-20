Москва, 20 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Власти Кировской области приняли уже три указа, касающиеся льгот для семей мобилизованных граждан. Об этом журналистам заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

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«Я уже подписал три указа, вводя последовательно льготы для семей тех, кто пошёл защищать родину. Мы сделали бесплатным проезд для несовершеннолетних детей на муниципальном транспорте. Мы ввели компенсацию за посещение детсадов. Бесплатное питание для детсадов. Мы сделали также дополнительный номер, и мы за всеми желающими семьями закрепляем социальных работников, которые являются своеобразными компасами», — сказал Соколов.

Также, по его словам, детям военнослужащих предоставили возможность бесплатного дополнительного образования, посещения спортивных организаций, а также им дали возможность бесплатно посещать все культурные мероприятия.