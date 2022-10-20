Москва, 20 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — сообщила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку.

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