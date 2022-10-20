Вашингтон, 20 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Сети набирает популярность фраза бывшего президента США Дональда Трампа о необходимости дружбы с Россией, сообщает RT.

Gage Skidmore Трамп

«Ладить с Россией — это хорошо, потому что у неё 1332 чёртовы боеголовки», — произнёс Трамп в одном из интервью. Их содержание собрал в одну аудиокнигу редактор The Washington Post Боб Вудворд.

Отмечается, что фраза Трампа о России «завирусились в сети на фоне разжигания Западом темы ядерной войны».

В этой же книге Трамп признаётся в попытках наладить связи с Россией и Китаем.