Москва, 20 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Московский завод «Москвич» возобновит работу в декабре 2022 года. Об этом в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» журналистам рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Москвич

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году. Но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», — заявил градоначальник. Собянин также отметил, что есть желание, чтобы Москва стала центром производства электромобилей.

Напомним, весной 2022 года стало известно, что на столичном заводе Renault возобновят производство автомобилей «Москвич». Уточняется, что на первом этапе «будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей».