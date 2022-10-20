Ульяновск, 20 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ о создании регионального оперативного штаба, возглавив его работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы области.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области

Оперштаб создан в связи с введением режима базовой готовности. В его состав включены представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, руководители органов власти и муниципалитетов.

«Подписал соответствующий указ. Оперштаб возглавил лично», — написал в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

По его словам, оперативный штаб «на постоянной основе» будет координировать вопросы поддержания общественного порядка и безопасности людей. Также в сфере его функционала — бесперебойная работа организаций жизнеобеспечения и социальной сферы, повышение устойчивости экономики и работы промышленных предприятий.

Кроме того, на оперштабе будут обсуждаться вопросы поддержки военнослужащих и призывников, участвующих в специальной военной операции, и их семей.

Напомним, что 19 октября из Ульяновской области в пункты боевого слаживания отправлены дополнительные комплекты экипировки для мобилизованных. Закупка проводилась за счёт средств областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал ряд указов. Согласно одному из решений, на территории всех регионов Поволжья введён режим базовой готовности.