Москва, 20 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Главы регионов не должны делать заявления об окончании мероприятий по частичной мобилизации, поскольку всегда стоит вопрос о доукомплектовании личного состава. Об этом журналистам заявил журналистам губернатор Костромской области Сергей Ситников.

https://adm44.ru Сергей Ситников

«На мой взгляд, подобные заявления главы регионов делать не должны. Основная задача в части мобилизации — доукомплектование составов, создание полков на новых территориях. У нас, к сожалению, эксцессов было много, но некоторые военнообязанные забыли о своих обязанностях: пункт 4 в военном билете говорит, что мы должны информировать военкоматы, чем мы болеем, как мы меняем место жительства, и так далее. Если бы была отлажена система, то мероприятия были бы проведены более чётко», — сказал Ситников.

По его словам, в первую неделю мероприятий по частичной мобилизации власти региона решили вопрос по 50 призванным, которых нужно было отправлять домой: «Если мы кого-то на сегодняшний день выводим из подготовки и слаживания подразделений, мы должны заменять их новыми призывниками. Нет никаких волн — есть постоянная работа, которая будет требовать и напряжения сил, и ума».