Кишинёв, 20 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Объёмы поставок газа в Молдавию, подтверждённые Газпромом на октябрь, на 30% ниже, чем было в сентябре и дефицит, скорее всего будет расти. Об этом на телеканале Jurnal TV заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Gazprom.ru Газ

«Если со дня на день не будут накоплены резервы, на ноябрь у нас будет на 60% меньше, чем нужно. Мы находимся в сложных обстоятельствах, и мы действуем соразмерно», — сказала Гаврилица.

Он заявила, что правительство ищет способы обеспечить энергетическую безопасность Молдавии. При это премьер-министр утверждает, что в случае разрыва Газпромом соглашения о поставках газа в Молдавию, правительство подаст в суд, так как будет считать это политическим решением.

Напомним, 20 октября компания «Молдовагаз» выплатила Газпрому долг за поставки в сентябре, а также оплатила 50% аванс за поставки в октябре. Для этого правительство выделило кредит в размере $54 млн.