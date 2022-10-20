Москва, , 15:51 — REGNUM О старте разработки законопроекта об основах государственной национальной политики заявил глава комитета Госдумы по национальной политике Геннадий Семигин (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы приступаем вместе с федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) к подготовке закона об основах государственной национальной политики… Это кодекс национальной политики», — заявил Семигин в ходе заседании круглого стола в Госдуме.

По его убеждению, «стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в обновлении».

Семин также подчеркнул, что происходящее «на освобожденных территориях, с точки зрения межнациональных конфликтов, в том числе с точки зрения стабильности, развития национальной политики — в центре нашего серьезного внимания».

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