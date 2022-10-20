Москва, 20 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. О старте разработки законопроекта об основах государственной национальной политики заявил глава комитета Госдумы по национальной политике Геннадий Семигин (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Мы приступаем вместе с федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) к подготовке закона об основах государственной национальной политики… Это кодекс национальной политики», — заявил Семигин в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

По его убеждению, «стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в обновлении».

Семигин также подчеркнул, что происходящее «на освобожденных территориях, с точки зрения межнациональных конфликтов, в том числе с точки зрения стабильности, развития национальной политики — в центре нашего серьезного внимания».

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