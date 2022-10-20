* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 15:50 — REGNUM В афганской провинции Кандагар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанские пограничники вступили в боестолкновение на пункте пограничного перехода Спинбулдак. Об этом сообщает Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Согласно источникам, этот конфликт произошёл утром 20 октября, в результате чего один человек погиб и семеро получили ранения. В результате погранпереход был закрыт.

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Источники сообщают, что первыми стрельбу открыли пакистанские пограничники, перестрелка длилась около получаса. После этого пакистанские силы выпустили два миномётных снаряда по прилегающим районам Спинбулдака, и один из них попал в жилой квартал в районе «Нави Кали».

По словам собеседников, в результате одна женщина была убита, ещё семь человек, в том числе трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получили ранения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанские власти пока никак не прокомментировали инцидент.

После прихода к власти радикалов силы этой группировки и пакистанских пограничников неоднократно вступали в столкновения.

Местные источники сообщили, что после этого губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре отправился в Спинбулдак для переговоров с пакистанскими пограничниками.