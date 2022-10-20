Тирана, , 18:30 — REGNUM Предварительное соглашение между Белградом и Приштиной должно быть достигнуто до 24 февраля 2023 года. Об этом сообщило албанское издание Albanian post 20 октября, ссылаясь на «международные источники».

Сербия и Косово Bože pravde

Новый план международного сообщества по косовскому урегулированию, с которым якобы ознакомлено албанское издание, содержит несколько этапов. Так, на первом этапе Сербия не должна вносить изменения в свою конституцию, в то время как сепаратистское Косово должно сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, тоже без изменения конституции.

Сообщество сербских муниципалитетов не будет неправительственной организацией, но также оно не будет новым органом власти в рамках сепаратистского Косово, утверждает издание.

«Если договоренность будет достигнута, будут предложены финансовые пакеты. Если не будет, тогда сторона, которая создавала препятствия, будет наказана», — пишет Albanian post.

Издание утверждает, что необходимость срочного заключения соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной возникла из-за ситуации на территории б. УССР. Даже если стороны откажутся сотрудничать по этому вопросу, международное сообщество имеет «третий способ» добиться того, что сейчас требует с помощью челночной дипломатии».

«Международное сообщество поняло, что невозможно сразу достичь примирения между Косово и Сербией на основании подписания одного окончательного соглашения, так как у сторон максималистские требования. Но и премьер-министру Косово Альбину Курти, и президенту Сербии Александру Вучичу уже понятно, что они должны быстро создать между собой договорные отношения, так как косовская проблема уже не является вопросом только этих двух государств», — отмечается в статье албанского издания.

В статье также отмечается, что срок (24 февраля) выбран неслучайно, так как это будет годовщина начала специальной военной операции России на территории б. УССР.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Запад спешит как можно скорее добиться «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.