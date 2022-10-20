Лондон, 20 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании будет выбран на следующей неделе, об этом заявила бывший глава британского правительства Лиз Трасс 20 октября после объявления о своей отставке.

UK Government Лиз Трасс

«Это позволит нам оставаться на пути к реализации наших бюджетных планов и поддержанию экономической стабильности и национальной безопасности нашей страны», — отметила Трасс.

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