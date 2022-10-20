Молдавия, 20 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» смогла своевременно рассчитаться с Газпромом за потреблённый в сентябре 2022 года газ, а также перечислить аванс за октябрь. Об этом 20 октября написал глава молдавской компании Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«При содействии правительства Республики Молдавия АО «Молдовагаз» перечислило в ПАО «Газпром» 53,5 миллиона долларов США за сентябрьские поставки природного газа. Также предприятие перечислило поставщику 27,4 миллионов долларов в качестве аванса размером в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь», — говорится в сообщении.

При этом вначале октября Газпром заявил, что оставляет за собой право перестать поставлять газ в Молдавию в случае, если республика до 20 октября не выполнит свои обязательства по оплате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица приняла делегацию членов Конгресса США, прибывших в Кишинёв.